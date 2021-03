Covid, i nuovi positivi nelle Marche oggi schizzano a 919. La crescita nelle 5 province /L'avanzare del contagio in tempo reale

ANCONA - Le Marche in bilico, dopo la zona rossa in provincia di Ancona, e con Macerata osservata speciale, è tutta la regione che, con un Rt ipotizzato sopra a 1, aspetta con il fiato sospeso i prossimi dati che stabiliranno il colore e le misure necessarie per arginare la corsa del Covid, che con le sue varianti continua ad avanzare. Intanto i nuovi postivi comunicati oggi (4 marzo 2021) dal Gores Marche sono 919, ancora un balzo in avanti dai 759 di ieri, mercoledì 3 marzo.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA La provincia di Macerata verso una chiusura come Ancona. L’Rt... CORONAVIRUS TRA I BANCHI Non solo in zona rossa, scuole a rischio chiusura nelle Marche da... L'EMERGENZA Terapie intensive sotto stress, in un giorno 6 nuovi ricoveri. Le...

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6555 tamponi: 3937 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1121 nello screening con percorso Antigenico) e 2618 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 919 (206 in provincia di Macerata, 437 in provincia di Ancona, 117 in provincia di Pesaro-Urbino, 72 in provincia di Fermo, 61 in provincia di Ascoli Piceno e 26 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (94 casi rilevati), contatti in setting domestico (174 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (384 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (30 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 208 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1121 test e sono stati riscontrati 44 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Ultimo aggiornamento: 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA