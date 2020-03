Stop alla differenziata per chi è in quarantena nelle Marche: «Rifiuti all'inceneritore o sigillati in discarica»

ANCONA - Stop alla raccolta differenziata dei rifiuti nelle Marche, almeno a quelli provenienti da luoghi frequentati da persone in quarantena. E' il succo dell'ultima ordinanza, la numero 13, emanata dal governatore Luca Ceriscioli per contenere il contagio da Coronavirus.

Tutti i rifiuti provenienti da luoghi frequentati da persone in quarantena vanno sottoposti, senza selezione, a "trattamento termico", cioè vanno inceneriti, oppure sigillati in "big bags" e stoccati in discarica. I gestori del servizio sono tenuti a comunicare i luoghi di smaltimento e a fornire al personale addetto a questo servizio gli adeguati presidi sanitari di protezione.

