Coronavirus, rallenta la curva dei nuovi contagiati nelle Marche: oggi sono 148. Il totale sale a 2.569 /La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - Non si ferma la corsa del Coronavirus nelle Marche, anche se, per fortuna, si intarvedono segni di rallentamento. Il quotidiano aggiornamento del Gores, infatti, segnala per oggi 148 nuovi contagi, a fronte di 391 tamponi effettuati. Non pochi, ma decisamente meno dei 268 registrati ieri. Il totale dei marchigiani positivi al Covid 19 dall'inizio del contagio sale a 2.569.

Ieri, domenica 22 marzo, sono state 19 le persone che hanno perso la vita oggi a causa del coronavirus, il totale salea 202.Tanti, troppi. Delle 202 vittime registrate dal Gores Marche 136 sono uomini, 66 le donne. Ttra i 19 comunicati oggi (22 marzo 2020) il più giovane aveva 58 anni (abitava a Sant'Angelo in Vado). Aveva invece 97 anni (un uomo pesarese) il morto più anziano.

Adesso sono 145 i morti nella provincia di Pesaro Urbino, 30 in quella di Ancona, 15 a Fermo, 11 a Macerata ed uno ad Ascoli Piceno.

