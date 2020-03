L'imprenditore e l'annunciatrice con il Corriere Adriatico: «Partecipate alla raccolta di fondi per l'ospedale» /Ecco come partecipare

ANCONA - Due grandi marchigiani, uno nel campo dell'economia, una nel mondo dello spettacolo, partecipano alla campagna del Corriere Adriatico per sostenere l'ospedale di Torrette. Sono Francesco Casoli, presidente di Elica, e Rosanna Vaudetti, storica annunciatrice della Rai. Identico il messaggio: partecipate tutti alla raccolta di fondi per l'Ospedale di Torrette. Tutti possono contribuire attraverso il conto corrente aperto presso Banca Finnat, “Corriere Adriatico per emergenza Coronavirus” con l’Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040. È possibile contribuire anche con un bonifico dall’estero facendo riferimento al codice Swift FNATITRRXXX. «La sanità marchigiana è stata un baluardo in questo momento», dice Casoli. Aggiunge la signora Vaudetti: «Contribuite subito, fatelo oggi stesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA