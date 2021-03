I contagi Covid non si fermano: «Da domani la provincia di Ancona in zona rossa». Il presidente Acquaroli ha sentito i sindaci

ANCONA - Zona rossa da domani per la provincia di Ancona. A confermare una notizia che era nell'aria, vista la rapida esplosione dei contagi, è stato il sindaco di Osimo Pugnaloni con un post su Facebook. I sindaci della provincia di Macerata hanno invece deciso di aspettare quanto stabilirà il prossimo dpcm e di tenere sotto osservazione i dodici comuni dove i contagi da Covid sono vicini al rosso.

Ecco il testo del post del sindaco di Osimo Pugnaloni che anticipa l'ufficializzazione della Regione sulle ulteriori restrizioni per i Comuni in provincia di Ancona: «Zona rossa da domani - ha scritto - per la provincia di Ancona, è l'ordinanza che l'Assessore regionale alla sanità Saltamartini suggerirà al Presidente Acquaroli nel pomeriggio di oggi con valenza a partire da domani. I dettagli in serata sulla durata dell'ordinanza.

«Asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e le prime medie rimangono comunque aperte in attesa delle nuove scelte del governo in materia.

«La curva epidemiologica cresce in maniera spaventosa in tutti i comuni della nostra Provincia ed è per questo che tutti noi Sindaci daremo sostegno alle scelte della Regione.

«È la Regione in questa situazione che deve guidare e scegliere per tutti noi, avra' massimo sostegno.

«L'Assessore regionale Saltamartini ha chiesto di espriemerci con una votazione.

«Sindaci unanimi per l'istituzione della zona rossa visto i dati epidemiologici.

«Insieme siamo più forti contro il virus!

«Mascherina, distanziamento, usciamo solo se necessario! Se il nuovo Dpcm entrerà poi in vigore questa notte, l'ordinanza della Regione verrà adeguata!».

