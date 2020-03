"Andrà tutto bene se ti comporti bene": le dieci regole della regione Marche per battere il Coronavirus

ANCONA - "Andrà tutto bene se ti comporti bene". E' l'incipit del nuovo video "Il manuale del guerriero", il video lanciato dalla Regione Marche e dall'Anci con dieci regole per battere il Coronavirus.



"In questi giorni - si legge nella nota della regione - conosciamo tanti eroi, che non ci stanchiamo mai di ringraziare. Non dimentichiamo però che ognuno di noi è in prima linea nella lotta contro il #Covid19. I marchigiani sono gente tosta, che combatte. Ecco il Manuale del Guerriero. Condividiamolo. Usiamolo tutti. E vinceremo, perché… #ilvaccinosiamonoi"

