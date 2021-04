Numeri da zona gialla Covid, le Marche sperano nella bella sorpresa della cabina di regia

ANCONA - Le Marche con Veneto, Umbria, Abruzzo, Trento e Bolzano avrebbero un trend da zona gialla, ma nella giornata di oggi la cabina di regia del ministero della Salute ufficializzerà i dati analizzati dagli esperti.

Da martedì la regione è entrata in zona arancione dopo un mese di provvedimenti restrittivi a causa della moltiplicazione dei contagi e della recrudescenza della pandemia che ha messo ancora sotto pressione gli ospedali di tutte le province. Da un paio di settimane la situazione sta migliorando progressivamente e negli ultimi giorni si assiste anche ad una diminuzione di pazienti nelle strutture sanitarie. Tornare in zona gialla significherebbe la riapertura dei bar e dei ristoranti ma anche di un confronto sulla ripresa delle attività come palestre e piscine rimaste chiuse da troppi mesi a causa dell’emergenza Covid. Oggi la decisione del governo, che non è poi così scontata come sembrerebbe.

