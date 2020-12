Zona Rossa o Arancione Covid: le nuove regole in arrivo per le Marche a Natale. Acquaroli fa infuriare Boccia

Epidemia di coronavirus, l'attesa e annunciata stretta natalizia sta arrivandoa. Dovrebbero essere queste le le nuove regole per le feste di Natale, con l'alternanza è tra le regole della zona rossa (festivi e prefestivi) e zona arancione (feriali). Durnate il il serratissimo confronto Stato-Regioni, il ministro per gli Affari regionali Boccia si sarebbe infuriato con il presidente delle Marche Francesco Acquaroli e con il suo collega Fedrica (Friuli Venezia Giulia), "rei" di avere accusato il governo di essere "in confusione". In attesa che il premier Giuseppe Conte parli in conferenza stampa ecco quanto trapelato sul contenuto del Dpcm.

21-23 DICEMBRE

Blocco della mobilità tra regioni, deroghe per lavoro, salute, urgenza, ritorno alla residenza o domicilio. Spostamenti consentiti alle seconde case, nella stessa Regione. Negozi aperti, ristoranti aperti a pranzo e bar fino alle 18. Aperti parrucchieri e barbieri. Coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5

24-27 DICEMBRE

Chiusi negozi, bar, ristoranti. Aperti con gli orari dei giorni festivi: alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie. Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune. deroghe solo per lavoro, salute, urgenza. Niente pranzi e cene di Natale con parenti e amici: ammessi oltre al nucleo convivente più al massimo 2 genitori anziani. Si potrà uscire per andare a Messa, attività sportiva e motoria o assistere chi non è autosufficiente.



28-30 DICEMBRE

Tornano le restrizioni del Dpcm al 4 dicembre al 15 gennaio

31 DICEMBRE - 3 GENNAIO

Chiusi negozi, bar, ristoranti. Aperti con gli orari dei giorni festivi: alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie. Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune. deroghe solo per lavoro, salute, urgenza. Niente pranzi e cene di Natale con parenti e amici: ammessi oltre al nucleo convivente più al massimo 2 genitori anziani. Si potrà uscire per andare a Messa, attività sportiva e motoria o assistere chi non è autosufficiente.

4-6 GENNAIO

Tornano le restrizioni del Dpcm al 4 dicembre al 15 gennaio

