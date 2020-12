Dpcm Natale, consentiti gli spostamenti tra comuni con meno di 5 mila abitanti e solo per un massimo di 30 km

La stretta per il periodo natalizio potrebbe prevedere alcune deroghe. Mentre sembra essere ormai certa una zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e arancione nei prefestivi, potrebbe esserci una deroga per gli spostamenti tra i comuni, soprattutto tra i piccoli centri.

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Coronavirus, altri dieci morti in un giorno nelle Marche, il... IN DIRETTA FB De Luca choc: «Anziani al cenone? Poi terapia intensiva e... NOVITà Dpcm di Natale, zona rossa e arancione: dal 24 dicembre al 6 gennaio...

Alcune fonti hanno confermato a FanPage che ci sarà la possibilità di muoversi per i cittadini che vivono in piccoli Comuni (sotto la soglia di 5mila abitanti) fino a un massimo di 30 Km. Dopo la polemica nata dal divieto di muoversi tra comuni, dovuta proprio al fatto che i piccoli centri spesso si trovano ad essere svantaggiati e in condizioni di isolamento, il Governo avrebbe deciso di concedere degli spostamenti, escluendo però dalla deroga i capoluoghi. Una deroga che sicuramente non sarà però attuata in Campania dove De Luca ha affermato che non sarà previsto alcuno spostamento.

LEGGI ANCHE:

Si tratta ancora solo di un'ipotesi non confermata. Le direttive su cosa fare e come muoversi arriveranno molto probabilmente in serata quando il premier Conte in una conferenza stampa illustrerà il provvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA