Coronavirus, ordinanza della Regione. Ceriscioli chiude le scuole in tutte le Marche

Ultimo aggiornamento: 18:33

ANCONA - Coronavirus , scatta una nuova misura restrittiva nelle Marche. La Regione Marche dopo la provincia di Pesaro Urbino chiude le scuole in tutte le Marche fino all'8 marzo. In una nota il governatore Luca Ceriscioli afferma: «Visto l'aggravarsi della situazione, poiché nelle Marche siamo arrivati a due decessi e oltre 60 casi di coronavirus, diffusi principalmente nella provincia di Pesaro Urbino, oggi estesi anche nelle province di Ancona e Macerata, emettiamo una nuova ordinanza. Adottiamo le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, a partire dalla mezzanotte del 4 marzo fino alle ore 24 dell'8 marzo, su tutto il territorio regionale. Quindi in questo periodo in tutte le Marche sono sospese le attività didattiche e le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura».