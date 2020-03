Coronavirus isolato ad Ancona. In arrivo una nuova ordinanza di chiusura nelle Marche?

ANCONA - Gli specialisti degli Ospedali riuniti di Ancona hanno isolato il Coronavirus, ma sulle Marche potrebbe incombere una nuova ordinanza di chiusura, dopo quella limitata alla provincia di Pesaro e Urbino.

L'annuncio dell'isolamento del Coronavirus è stata data dal governatore Luca Ceriscioli in Consiglio regionale: «Si tratta di fatto importante, che denota le capacità della struttura, ospedaliero-universitaria, e segna anche la qualità di quello che si sta facendo». Il presidente, poi, ha lasciato intendere che non sono da escludere imminenti nuove ordinanze di chiusura, dopo che i casi di Coronavirus registrati in regione sono saliti a 61: «Ho telefonato al ministro - ha spiegato Ceriscioli - questa mattina. Ho rappresentato la nuova situazione e abbiamo caricato i dati sull'Istituto superiore di sanità. Pensiamo che in giornata, ci saranno altri contatti per fare una valutazione condivisa su cosa è meglio fare alla luce di questa situazione e il quasi raddoppio giornaliero della casistica. Che sta continuando a crescere, io non escluderei la necessità di, come abbiamo ravvisato fin da subito, estendere le misure di contenimento».



