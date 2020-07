Bengalese positivo con febbre e tosse viola la quarantena e viaggia anche nelle Marche, fermato a Roma

FALCONARA - Doveva stare in quarantena dopo essere arrivato dal Bangladesh, ma poi da Roma si è spostato in Romagna e poi nelle Marche, a Falconara, rischiando di vanificare i mesi sforzi da compiuti da tutti durante il periodo del lockdown per Coronavirus. Alla fine il bengalese, positivo e con la tosse, che ha fatto tappa anche a Falconara, è stato fermato alla stazione Termini, a Roma

LEGGI ANCHE:

Il Coronavirus arriva con l'aereo: in tredici dal Bangladesh nelle Marche: due sono positivi e uno manca all'appello. Preoccupano i contatti

Il Coronavirus arriva con l'aereo: in tredici dal Bangladesh nelle Marche: due sono positivi e uno manca all'appello. Preoccupano i contatti

È arrivato a Fiumicino il 23 giugno con uno dei voli speciali da Dacca e avrebbe dovuto stare per due settimane in isolamento fiduciario. Invece ha viaggiato prima verso la Romagna, poi nelle Marche, infine è tornato a Roma dove ieri è stato fermato dalla Polfer alla Stazione Termini.



La storia, raccontata questa mattina dal Messaggero e confermata da fonti della polizia

ferroviaria, riguarda un 53enne bengalese con febbre e tosse, risultato positivo al tampone.

L'uomo, residente in provincia di Roma, ha raccontato agli agenti di aver viaggiato fino a Rimini con un taxi privato, per poi arrivare a Milano Marittima. Lì, a suo dire, si sarebbe messo in isolamento, anche se risulterebbero degli spostamenti nei dintorni. Secondo il suo racconto, sarebbe dunque stato sottoposto al test risultando positivo. Nonostante questo, però, il bengalese il 7 luglio avrebbe deciso di spostarsi in treno prima a Falconara, nelle Marche, e poi a Termini, dove ieri è stato fermato dalla Polfer, che, comprendendo immediatamente le sue condizioni di salute, ha allertato il 188, che

lo ha trasportato all'Umberto I.

Ultimo aggiornamento: 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA