Il Cornavirus non molla la su presa sulle Marche: 250 nuovi casi, il totale sale a 1981/La mappa del contagio in tempo reale

LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA IN TEMPO REALE

LEGGI ANCHE:

LA PROVINCIA DI ANCONA

LA PROVINCIA DI PESARO URBINO

LA PROVINCIA DI MACERATA

LA PROVINCIA DI FERMO

LA PROVINCIA DI ASCOLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il quotidiano aggiornamento del Gores dipinge la morsache si stringe sulle Marche Anche oggi sono stati segnalati 250 nuovi casi positivi su un totale di 658effettuati, il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 1981.Ieri la Regione ha anche diramato l'elenco dei contagiati Comune per Comune:Agugliano 2 (0,423), Ancona 131 (1,296), Arcevia 2 (0,454), Barbara 2 (1,507), Belvedere Ostrense 4 (1,834), Camerano 4 (0,561), Camerata Picena 3 (1,173), Castelbellino 3 (0,595), Castelfidardo 7 (0,375), Castelleone di Suasa 0, Castelplanio 1 (0,29), Cerreto d'Esi 2 (0,548), Chiaravalle 8 (0,543), Corinaldo 2 (0,406), Cupramontana 3 (0,655), Fabriano 13 (0,426), Falconara Marittima 35 (1,351), Filottrano 0, Jesi 33 (0,826), Loreto 4 (0,313), Maiolati Spontini 4 (0,645), Mergo 1 (0,987), Monsano 3 (0,896), Monte Roberto 1 (0,327), Monte San Vito 4 (0,587), Montecarotto 0, Montemarciano 12 (1,215), Morro d'Alba 0, Numana 1 (0,264), Offagna 2 (0,988), Osimo 22 (0,628), Ostra 1 (0,15), Ostra Vetere 0, Polverigi 4 (0,879), Rosora 3 (1,538), San Marcello 0, Santa Maria Nuova 0, Sassoferrato 4 (0,566), Senigallia 39 (0,874), Serra de' Conti 1 (0,268), Serra San Quirico 0, Sirolo 1 (0,246), Staffolo 1 (0,452), Trecastelli 6 (0,793).Acqualagna 3 (0,686), Apecchio 1 (0,555), Belforte all'Isauro 1 (1,35), Cagli 6 (0,714), Cantiano 0, Carpegna 1 (0,6), Cartoceto 14 (1,766), Colli al Metauro 11 (0,891), Fano 170 (2,793), Fermignano 14 (1,656), Fossombrone 10 (1,064), Fratte Rosa 0, Frontone 0, Gabicce Mare 13 (2,289), Gradara 9 (1,847), Isola del Piano 1 (1,779), Lunano 3 (2,009), Macerata Feltria 7 (3,511), Mercatello sul Metauro 1 (0,75), Mercatino Conca 1 (0,97), Mombaroccio 7 (3,37), Mondavio 4 (1,048), Mondolfo 26 (1,811), Monte Cerignone 2 (3,063), Monte Grimano Terme 4 (3,581), Monte Porzio 0, Montecalvo in Foglia 11 (3,983), Monteciccardo 4 (2,439), Montecopiolo 1 (0,917), Montefelcino 1 (0,382), Montelabbate 23 (3,29), Peglio 0, Pergola 4 (0,65), Pesaro 453 (4,77), Petriano 4 (1,428), Piandimeleto 3 (1,408), Pietrarubbia 2 (3,091), Piobbico 1 (0,522), San Costanzo 5 (1,061), San Lorenzo in Campo 1 (0,301), Sant'Angelo in Vado 6 (1,48), Sant'Ippolito 2 (1,327), Sassocorvaro Auditore 10 (2,024), Sassofeltrio 0, Serra Sant'Abbondio 1 (1,038), Tavoleto 0, Tavullia 19 (2,391), Terre Roveresche 9 (1,718), Urbania 3 (0,429), Urbino 30 (2,089), Vallefoglia 59 (3,899).Apiro 4 (1,821), Camerino 1 (0,146), Castelraimondo 2 (0,45), Cingoli 45 (4,463), Civitanova Marche 21 (0,494), Colmurano 5 (4,085), Corridonia 4 (0,263), Esanatoglia 0, Fiuminata 0, Gualdo 0, Macerata 17 (0,41), Matelica 0, Mogliano 3 (0,656), Monte San Giusto 3 (0,382), Montecassiano 10 (1,418), Montecosaro 1 (0,138), Montefano 1 (0,294), Montelupone 3 (0,848), Morrovalle 5 (0,496), Penna San Giovanni 0, Petriolo 1 (0,518) Pioraco 6 (5,65), Pollenza 1 (0,154), Porto Recanati 8 (0,638), Potenza Picena 5 (0,315), Recanati 14 (0,664) Ripe San Ginesio 0, San Ginesio 1 (0,305), San Severino Marche 3 (0,243), Sant'Angelo in Pontano 0, Tolentino 3 (0,157), Treia 12 (1,297), Urbisaglia 0, Visso 0.Altidona 2 (0,571), Amandola 1 (0,285), Campofilone 2 (1,046), Falerone 1 (0,304), Fermo 44 (1,185), Francavilla d'Ete 0, Grottazzolina 3 (0,903), Lapedona 0, Magliano di Tenna 0, Montappone 3 (1,799), Monte Giberto 2 (2,581), Monte San Pietrangeli 2 (0,841), Monte Urano 5 (0,616), Monte Vidon Combatte 0, Monte Vidon Corrado 0, Montefalcone Appennino 2 (4,914), Montefortino 0, Montegiorgio 0, Montegranaro 6 (0,465), Monteleone di Fermo 0, Montelparo 0, Monterubbiano 3 (1,384), Montottone 1 (1,075), Moresco 0, Ortezzano 0, Pedaso 0, Petritoli 1 (0,439), Ponzano di Fermo 0, Porto San Giorgio 9 (0,56), Porto Sant'Elpidio 17 (0,645), Rapagnano 4 (1,979), Santa Vittoria in Matenano 1 (0,763), Sant'Elpidio a Mare 7 (0,408), Servigliano 2 (0,881), Smerillo 0, Torre San Patrizio 2.Acquasanta Terme 0, Acquaviva Picena 0, Appignano del Tronto 0, Ascoli Piceno 12 (0,249), Castel di Lama 1 (0,116), Castignano 0, Castorano 0, Colli del Tronto 0, Cupra Marittima 0, Folignano 0, Force 0, Grottammare 1 (0,062), Maltignano 0, Monsampolo del Tronto 2 (0,436), Montalto delle Marche 2 (0,982), Montefiore dell'Aso 0, Monteprandone 0, Offida 0, Ripatransone 0, Roccafluvione 0, San Benedetto del Tronto 2 (0,042), Spinetoli 1 (0,138), Venarotta 0.