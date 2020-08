Coronavirus, salgono a 9 i nuovi positivi nelle Marche. Tre nel focolaio di Montecopiolo. Più ricoveri, nessun decesso/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, oggi, giovedì 6 a gosto, tornano a salire i nuovi contagi nelle Marche. Sono infatti sei, a cui ne vanno aggiunti altri 3 relativi al focolaio di Montecopiolo.

Nelle ultime 24 ore inoltre nelle Marche si è registrato un ricovero in più per coronavirus, al Pronto soccorso di Ancona, e il numero sale così da 15 a 16, tutti in reparti non intensivi. Gli altri 15 degenti sono nei reparti Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona (3), di Marche Nord (9) e di Fermo (3). Il Gores comunica che i guariti sono 5.786 (5.783 il giorno precedente), i positivi in isolamento domiciliare passano da 122 a 125 mentre si impenna il numero degli isolati in casa per semplice contatto con contagiati (da 1.095 a 1.235); in 129 accusano dei sintomi mentre gli operatori sanitari sono 41 contro i 36 del giorno prima.

Il Gores ha anche comunicato che non si sono verificati decessi legati al coronavirus.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1439 tamponi: 558 nel percorso nuove diagnosi, 666 nel percorso guariti e 215 nel percorso di screening Montecopiolo. I positivi sono 6 nel percorso nuove diagnosi (2 della provincia di Pesaro Urbino, 2 della provincia di Ancona e 2 provenienti da fuori regione) e 3 del percorso di screening di Montecopiolo.