Solo 49 ricoverati, 3 in terapia intensiva e "astronave" chiusa: il Coronavirus in fuga dalle Marche. Boom di guariti

ANCONA - Il quotidiano aggiornamento del Gores, la "tabella" gialla, certifica come le Marche siano sulla via della "guarigione" dal Coronavirus. A cominciare dai ricoverati, che scendono a 49 (-6 rispetto a ieri), di cui solo 3 (-2) in terapia intensiva. Tanto che ha chiuso l'astronave di Civitanova ed i reparti attivi sono rimasti Torrette di Ancona e Murri di Fermo. Boom di guariti: sono 98 nelle ultime 24 ore con il totale che sale a 4.556.

Per quanto riguarda i tamponi positivi Pesaro è la provincia più colpita con 2.751 casi (+2), davanti ad Ancona con 1.872 (-), Macerata con 1.124 (-), Fermo con 470 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 235 (-) i casi provenienti da fuori regione. In forte calo anche le persone in isolamento: 1.686 (-273), di cui 166 (-31) sono operatori sanitari.

