Pesaro, nonna Ilde sconfigge il Coronavirus a 92 anni e torna finalmente a casa

PESARO - È tornata a riabbracciare la sua famiglia Ilde Tesei, 92 anni, che ha sconfitto il coronavirus. Il calvario per lei è iniziato il 20 marzo scorso quando fu ricoverata all’ospedale a Fano per una crisi epilettica. Dopo un giorno e mezzo il trasferimento a Pesaro per il tampone, risultato negativo, e di nuovo il ricovero al Santa Croce.

LEGGI ANCHE:

L'astronave ha chiuso dopo appena 9 giorni: ecco il viaggio nell'ospedale costato 8,5 milioni di euro dove mancano i malati

Il Coronavirus miete altre vittime: morti un uomo e una donna nelle Marche. Lui aveva 57 anni/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

Sta per essere dimessa quando il contagio dà i primi segni e il tampone lo conferma. Si apre così il suo drammatico tour nelle strutture sanitarie regionali: da Fano a Pesaro, poi a Villa Pini di Civitanova e infine a Campofilone. Giovedì il ritorno a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA