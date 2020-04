Coronavirus, salgono di nuovo i positivi: sono 129 su 776 tamponi. Superati i 5mila contagiati / I dati delle regioni in tempo reale

ANCONA - Allarme coronavirus nelle Marche, sono 129 i nuovi positivi registrati dal quotidiano aggionamento del Gores. I tamponi sono effettuati sono stati 776. Dati purtroppo in crescita rispetto agli ultimi giorni, anche per la percentuale di tamponi positivi (16,6%). In totale sono 5.084 i contagiati nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

Ieri, giovedì 9 aprile, ci sono stati altri 13 morti nele Marche. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 982. In totale, nelle Marche, sono deceduti 447 uomini e 235 donne, con un'età media di 79,5 anni. Il 94,4% delle vittime presentava patologie pregresse. La provincia di Pesaro e Urbino è quella con più vittime, 383, 3 in più rispetto a ieri, seguita da Ancona con 143 (+4), Macerata con 89 (+3), Fermo con 52 (+1) e Ascoli con 9 (+1). Sono 6 le vittime provenienti da fuori regione.