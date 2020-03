Il Ct Mancini scende in campo con il Corriere Adriatico per Torrette: «Diamo tutti un contributo» /Come partecipare /IL VIDEO

ANCONA - Scende in campo anche l'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, per sostenere la raccolta di fondi del Corriere Adriatico a favore dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Mancini, jesino di nascita, non dimentica la sua terra di origine. «Cari marchigiani fate vedere il cuore grande che abbiamo e siate vicini agli Ospedali riuniti di Ancona», le parole del mister.

Tutti i lettori possono partecipare contribuendo sul conto corrente “Corriere Adriatico per emergenza coronavirus» Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040 aperto presso Banca Finnat. È possibile contribuire anche con un bonifico dall’estero facendo riferimento al codice Swift FNATITRRXXX. Per concludere ancora le parole di Mancini: «Un abbraccio grande».



Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA