Coronavirus, meno casi di positività (252). Ma diminuiscono anche i tamponi testati / La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - Emergenza Covid: altri 252 casi di positività nelle Marche nelle ultime 24 ore, meno della metà rispetto a quelli registrati ieri (518) ma va ricordato anche il minor numero di tamponi testati. Ieri in totale le verifiche erano state 3.451: di questi 1.921 relativi a percorso nuove diagnosi e 1.530 al percorso guariti.

Relativamente ad oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati invece 1913 tamponi: 955 nel percorso nuove diagnosi e 958 nel percorso guariti. I positivi sono 252 nel percorso nuove diagnosi (17 in provincia di Macerata, 80 in provincia di Ancona, 131 in provincia di Pesaro-Urbino, 8 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 9 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (36 casi rilevati), contatti in setting domestico (56 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (65 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 61 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

