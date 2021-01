Coronavirus, altri 10 morti nelle Marche: sono 1874 dall'inizio della pandemia / I vaccini nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 10 i morti segnalati oggi, sabato 23 gennaio dal Gores nelle Marche. Si tratta di 3 uomini e 7 donne, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più giovane è stata un uomo di 72 anni di Numana, la più anziana una donna 97enne di Jesi. Dall'inizio della pandemia le vittime nella nostra regione sono 1874.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO NAZIONALE Covid Italia, il bollettino di oggi sabato 23 gennaio: 488 vittime e...

Aveva come detto 97 anni la persona più anziana morta nelle ultime 24 ore: era di Jesi ed è morta nell'ospedale della sua città. In quello di Civitanova sono invece morte due donne, una di 81 anni di Civitanova e una di 91 di Montegranaro. Una donna di 78 anni di Esanatoglia è morta all'ospedale di Camerino, una di 91 anni di Senigallia a Villa Serena di Jesi e un86enne di Montegranaro è morta all'ospedale di San Benedetto mentre una 88enne di Mondolfo è spirata all'ospedale di Pesaro.

Tre invece gli uomini morti nelle ultime 24 ore: sono un 78enne di Cupramontana morto all'ospedale di Jesi, un uomo di 78 anni morto in quello di Senigallia e uno di 72 anni di Numana che è morto all'ospedale di Torrette.

I VACCINI NELLE REGIONI

---

RICOVERI IN CALO PER IL QUINTO GIORNO DI FILA

Prosegue, per il quinto giorno consecutivo, il trend in diminuzione dei ricoveri nelle Marche per Covid-19: nell'ultima giornata sono passati da 634 a 626 (-8). In calo i degenti in Terapia intensiva (77, -2) e Semintensiva (151 (-6) mentre resta stabile il numero di pazienti nei reparti non intensivi (398). Nelle ultime 24 ore dimesse 45 persone. Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che è rimasto stabile il numero di ospiti di strutture territoriali mentre gli assistiti nei Pronto soccorso sono saliti a 30 (+10). Nel frattempo i positivi in isolamento domiciliare sono ora 7.785 (+148) e i guariti salgono a 42.103 (+245). In diminuzione, invece, il totale delle persone in quarantena per contatti con contagiati (15.727, -204): 4.594 presentano sintomi, 742 sono operatori sanitari.

----

Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA