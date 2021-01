Covid Italia, il bollettino di oggi sabato 23 gennaio: 488 vittime e 13.331 nuovi casi

Covid Italia, il bollettino di oggi sabato 23 gennaio. Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia e 488 morti, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 488 morti che portano a 85.162 il totale dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19

APPROFONDIMENTI FOCOLAIO Un anno fa il primo lockdown Covid a Wuhan: oggi ci sono 200 nuovi...

Lombardia, Veneto e Piemonte restano le tre regioni con il maggior incremento di casi rispetto al giorno precedente.

Sono sette le regioni che hanno più di mille nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore ed è ancora la Lombardia a far segnare l'incremento più alto, con 1.535 casi individuati. Seguono Emilia Romagna (1.310), Lazio (1.297), Sicilia (1.158), Campania (1.150), Veneto (1.030) e Puglia (1.023). Nessuna regione in Italia a incremento zero.

Già comunicati i dati in Veneto: il bollettino di oggi, 23 gennaio 2021. Rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera i nuovi contagi oggi sono 526, il numero dei positivi da inizio pandemia sale a 304.717 ma il numero degli attualmente positivi è ben sotto quota 50mila a : 47.541 altri duemila meno di ieri, in Veneto quindi i contagiati si sono dimezzati in poco più di 20 giorni. Purtroppo si registrano ancora vittime: 30 le persone morte nella notte, sempre rispetto al report delle 17 di ieri, il totale delle vittime sale a 8.531. Le province con più casi sono Padova e Vicenza, praticamente appaiate con 100 casi, tutte sotto tale quota le altre. Treviso, Venezia, Verona, Belluno e Rovigo.

Sono 520 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 21 morti. L'età media dei nuovi positivi è di 45 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

Dei 21 nuovi decessi 9 uomini e 12 donne con un'età media di 85,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Firenze, 5 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 2 residenti fuori Toscana.

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA