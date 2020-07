Coronavirus, anche oggi nessun nuovo contagio e nessun decesso / Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Doppio zero per le Marche anche oggi: dopo quello relativo in mattinata ai contagi, la serie di giornate senza decessi si allunga ancora. Anche oggi - come già avvenuto ieri - nella nostra regione non sono stati infatti registrati nè nuovi contagi nè morti a causa del Covid 19. Da ricordare che l'ultima vittima nelle Marche risale al 15 giugno scorso. Sono state 987 le persone morte a causa dell'epidemia nelle Marche. Hanno perso la vita 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

Ultimo aggiornamento: 18:11

