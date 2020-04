Piero Chiambretti, ecco la prima fotografia dopo il coronavirus: «Steso»

Piero Chiambretti di nuovo sui social dopo aver sconfitto il coronavirus che gli ha portato via l'adorata madre Felicita. ll popolare conduttore televisivo di “#CR4-La Repubblica delle donne” su Retequattro ha postato su Instagram una sua foto in primo piano scrivendo "Steso". La foto sta ricevendo molti like dai suoi ammiratori che sperano di vederlo di nuovo al più presto in tv.

Piero Chiambretti, 63 anni, è stato ricoverato dal 16 marzo all’ospedale Mauriziano di Torino insieme alla madre, che purtroppo non ce l'ha fatta. I due erano molto legati, Chiambretti viveva con sua madre che spesso faceva qualche apparizione nei programmi del figlio o dove lui andava ospite.

Il conduttore torinese durante il periodo di convalescenza ha voluto ringraziare il personale medico che l’ha curato e assistito “con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico”.

