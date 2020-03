Filmata la benedizione ultimo saluto a distanza: la tecnologia allevia in parte il dolore per chi non può partecipare alla cerimonia

SENIGALLIA - Si muore soli e si piange lontano. Ad accorciare l’enorme distanza creata dal Coronavirus è la tecnologia. Nella casa funeraria di Borgo Bicchia è stata celebrata una benedizione, ripresa con il telefono dal titolare dell’impresa che ha poi provveduto ad inviare il video, corredato di fotografie, al figlio. La vittima è un senigalliese residente a Parma che non è morto per il Coronavirus ma la famiglia, pur consentendogli di tornare nella sua città, come desiderava, non ha potuto seguirlo.

«Erano presenti solo due parenti del posto al momento della benedizione, che in questo periodo va a sostituire il funerale - racconta Massimiliano Cordella, socio della Casa funeraria Ofr Senigallia – Abbiamo ripreso con il cellulare la breve cerimonia, inviando il video al figlio così che lui e il resto della famiglia, rimasta a Parma, potessero vederla». La tecnologia è l’unico sollievo in questa emergenza sanitaria che ha sancito la fine della pietas. Il doversi staccare da un proprio caro è già straziante, adesso ancora di più. Severamente vietati gli abbracci consolatori. Abolito il funerale. Solo una preghiera frettolosa con pochi intimi a debita distanza. Il malato esce da casa con un’ambulanza. E se non ce la fa arriva al cimitero con il carro funebre. Due viaggi che affronta da solo.

I parenti lo vedono portar via su una barella e poi nella bara chiusa. Per chi è in quarantena, e non può uscire da casa, negata anche la benedizione prima della tumulazione. «E’ difficile anche per noi – prosegue Cordella – perché i malati muoiono soli e alle famiglie, per il loro bene, viene chiesto il grande sacrificio di stare lontane. Di non poterli accudire nei loro ultimi giorni e di non condividere il lutto con quanti vorrebbero star loro vicini, limitandosi ai parenti stretti se non sono in quarantena». Nell’ospedale di Senigallia si muore tutti i giorni. Ieri mattina è deceduto un anziano di Pesaro. Aveva il coronavirus che nei giorni precedenti si era portato via suo figlio. Malata anche la moglie. Morire di coronavirus priva i defunti anche del cerimoniale della vestizione. Vengono avvolti in un doppio lenzuolo imbevuto di sostanze disinfettanti senza indumenti. Per chi muore per altre patologie invece la vestizione si può continuare a fare ma senza le affollate camere ardenti, piene di fiori e di gente, come avviene normalmente.

Problemi in questo periodo si stanno registrando per le cremazioni. «Da qualche giorno Rimini lavora solo con la propria regione – prosegue Cordella -, l’impianto di Fano è ingolfato perché purtroppo la maggior parte dei decessi riguarda la provincia di Pesaro e Urbino. A San Benedetto del Tronto il primo giorno disponibile è il 1° aprile ma i morti da Coronavirus bisogna portarli un quarto d’ora prima e si pone per noi imprese il problema di dove lasciarli nel frattempo tutti questi giorni in attesa. Ad Ascoli c’è disponibilità sempre nei primi giorni di aprile e lì, avendo uno spazio più ampio, le bare si possono portare anche prima».

