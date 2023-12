Sicurezza, inclusione e cuore (da soccorrere con Bls-D): la Basket Academy Senzatesta Osimo promuove il progetto per giovani atleti, disabili e società

OSIMO - Sicurezza e inclusione. La Basket Academy Senzatesta Osimo (realtà recentemente fondata e che raccoglie 5 società di basket locali: Basket AUXIMUM, ROBUR FAMILY, CENTRO MINIBASKET OSIMO, FUTURA BASKET ed OSIMO BASKET femminile) lancia il progetto "Sicurezza in Movimento: Unire ed Istruire", un’iniziativa di formazione BLS-D (supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce sui soggetti colpiti da arresto cardiaco) per giovani atleti, promuovendo sicurezza, inclusione e responsabilità civile.

Il progetto pionieristico

«Questo progetto rappresenta un'innovativa e pionieristica iniziativa all'interno della comunità di Osimo, segnando tra le prime esperienze italiane nell'introduzione dei corsi di Basic Life Support (BLS e BLS-D) specificamente destinati ai giovani all'interno di una società sportiva - spiega Marco Marini, cardiologo dell’AOU delle Marche (responsabile dell’UTIC) e vicepresidente della Robur Family - Questa iniziativa, non solo mira a promuovere la sicurezza dei giovani atleti, ma ha il potenziale per trasformare il tessuto stesso della città, arricchendola con una cultura di preparazione, responsabilità civica e prontezza nell'affrontare situazioni di emergenza. Ovviamente si tratta di un progetto senza scopo di lucro. In un'ottica di inclusione sociale, riteniamo fondamentale aprire questa esperienza anche ad associazioni operanti sul nostro territorio che lavorano con persone con disabilità. L'abilità di gestire una situazione di urgenza/emergenza può essere acquisita anche da ragazzi con disabilità, che, dotati di conoscenze e mezzi adeguati, possono diventare parte integrante del meccanismo di soccorso. Inoltre, questa iniziativa offre un valore aggiunto nella promozione dell'integrazione sociale dei ragazzi, facendoli sentire partecipi attivi della vita della comunità e veri cittadini.

L'invito a giovani atleti e società: i corsi partono il 17 dicembre

Allo stesso tempo, i ragazzi senza disabilità possono acquisire una comprensione più approfondita delle "disabilità" e scoprire come esse siano relative all'ambiente in cui vengono considerate».

La Basket Academy Senzatesta Osimo invita attivamente la partecipazione dei giovani atleti a questa iniziativa “rivoluzionaria” per una città più sicura e preparata, estendendolo anche ad altre società sportive che fossero interessate. I corsi partiranno con una prima data domenica 17 dicembre dalle ore 9 al Palabaldinelli e saranno dedica agli atleti più piccoli del minibasket attraverso sessioni dedicate ed interattive pensate apposta per i “piccoli eroi”.

Gli obiettivi

Obiettivi principali sono 4: Istruire giovani atleti in Basic Life Support e Defibrillazione (BLS-D), sensibilizzare genitori, allenatori e comunità sportiva sull'importanza del BLS, promuovere l'inclusione, garantendo l'accesso a tutti coinvolgendo associazione che lavorano nell’ambito delle disabilità e fornire supporto continuo per il perfezionamento delle competenze.

La strategia

Strategia di implementazione: collaborazione con istruttori dell’Italian Resuscita on Council (IRC), corsi BLS-D regolari presso la sede sportuva, aperti a tutti. Coinvolgimento attivo di genitori, associazioni locali e altre società sportive. Valutazione continua per miglioramenti. Tempistica: dicembre 2023 - maggio 2024.

I benefici

Benefici attesi: Aumento sicurezza giovani atleti, diffusione della consapevolezza sulla sicurezza in tutta la comunità, maggiore responsabilità e preparazione tra giovani atleti, possibilità di salvare vite in emergenze e favorire l'integrazione sociale a raverso la partecipazione a va ed il coinvolgimento anche di associazioni per disabili che operano sul territorio