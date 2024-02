L'assessore Saltamartini non ha dubbi: «L'Ospedale di Fossombrone sempre di più una struttura di riferimento per la comunità»

PESARO- «Aumentano i ricoveri con complessità elevata, crescono i numeri dell'attività ambulatoriale e delle degenze. Nel 2024, la realizzazione della Casa di Comunità, del Punto Salute e nuovi posti letto per l'hospice, con investimenti per un circa un milione e mezzo di euro». Lo comunica la Regione Marche.

L'ospedale di Fossombrone

«L'Ospedale di Comunità di Fossombrone - si legge in una nota - diventa sempre di più una struttura di riferimento per la comunità».

I dati sono stati raccontati nel corso di una conferenza stampa di presentazione di alcune donazioni realizzate dalla Cartitas di Fossombrone, dalla Fondazione Monte di Pietà di Fossombrone (sei televisori con le staffe per il reparto di cure intermedie) e dalla Bcc Metauro (un ecografo per vie vescicali per la riabilitazione estensiva). Erano presenti il direttore Generale Ast, Nadia Storti, il vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, l'assessore regionale all'Edilizia sanitaria Francesco Baldelli, il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni, rappresentanti delle associazioni e degli enti che hanno contribuito alla donazione insieme a Daniele Bartolini del Comitato Pro-Ospedale Fossombrone.