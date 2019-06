L'Europa è più vicina al Sanzio: ripartono i voli per Londra e Berlino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'europa è più vicina con l'aeroporto Raffaello Sanzio: la compagnia aerea easyJet, dopo gli ottimi fattori di riempimento ottenuti nella scorsa stagione estiva con i collegamenti da Ancona, riparte anche quest’anno con i voli per Londra e Berlino.Ad inaugurare l’estate 2019, ieri il primo volo atterrato da Berlino Schönefeld. I voli per Berlino avranno frequenza bisettimanale, ogni lunedì e venerdì fino a fine Agosto.Domani mercoledì 26 Giugno è previsto, invece, il primo volo EasyJet che collega Ancona a Londra Gatwick, anche questo con due frequenze a settimana, ogni mercoledì e sabato fino al termine della stagione estiva (26 ottobre) con possibilità di prosecuzione anche per la stagione invernale.L’Ing. Bassetti - Amministratore Unico di Aerdorica – in merito alla ripresa dei collegamenti easyJet: “il raggiungimento dell’accordo con easyJet nella scorsa stagione estiva è stato un grande successo per l’aeroporto delle Marche e la conferma delle operazioni per il 2019 è per noi fonte di grande orgoglio; L’espansione del network easyJet connette il territorio con alcune delle principali destinazioni europee, aumentando sia le opportunità per i passeggeri marchigiani, che lo sviluppo turistico delle Marche, meta da sempre apprezzata dai turisti tedeschi e anglosassoni”.Entrambi i collegamenti sono disponibili e prenotabili sul sito www.easyJet.com , sull’app mobile e sui canali GDS.