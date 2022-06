"Destinazione Marche": la guida per un'estate tutta da vivere in regalo con il Corriere Adriatico

ANCONA - Turismo, spettacoli, cultura, bellezze naturali: cosa fare in questa estate 2022? Una ricca sceta di risposte la offre "Destinazione Marche", in omaggio domani (giovedì 30 giugno) con il Corriere Adriatico in edicola. Un calendario degli eventi in programma della regione, ma anche una carrellata sulle ecellenze enogastronomiche e culturali, sulle bellezze note e "segrete" della regione delle mille meraviglie. Per vivere un'estate al massimo all'insegna della bellezza

