Dal sostituto del cardiochirurgo dei bambini Marco Pozzi, ad altri 6 dirigenti medici: tutti i concorsi dell'Azienda ospedaliera universitaria

ANCONA - «Tra i concorsi che verranno espletati a breve c’è quello per dirigente medico di Cardiochirurgia pediatrica dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche visto l’imminente pensionamento (1 marzo 2024) del primario Marco Pozzi - lo spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini -: le procedure concorsuali nelle prossime settimane saranno diverse e riguarderanno tutte le Aziende della Sanità regionale. Da una parte andiamo a colmare le carenze, dall’altra sfruttiamo ogni spazio finanziario del tetto di spesa per il personale».

I concorsi nell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche

Nello specifico l’Aou delle Marche espleterà concorsi per: quattro posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, un posto di dirigente medico di Cardiochirurgia pediatrica, uno per dirigente farmacista, un dirigente medico di radioterapia per un totale di 7 nuovi medici.

«Nel corso della prossima giunta settimanale designeremo i rappresentanti regionali delle commissioni esaminatrici dei quattro concorsi e i loro sostituti - continua l'assessore regionale Filippo Saltamartini -, e anche i nostri componenti per le commissioni di esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica di oss per vari enti gestori.

Le selezioni verranno espletate velocemente per avere a disposizione non solo i nominativi dei vincitori, ma anche graduatorie da cui attingere: dobbiamo abbattere le liste di attesa aumentando le prestazioni, rendere efficienti i servizi e ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie che abbiamo a disposizione o che stanno per arrivare anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».