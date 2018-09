Allerta meteo Protezione civile: in arrivo temporali su tutte le Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Brusco stop a queste gradevolissime giornate tardo-estive: in arrivo temporali su tutte le Marche.Ad annunciarlo è la Protezione civile delle Marche, che ha diramato un allerta "giallo" (il secondo in ordine di gravità) per temporali su tutte le Marche. L'allerta è valido dalle 12 di oggi, lunedì 17 settembre, fino alle mezzanotte tra martedì 18 e mercoledì 19 settembre. Localmente i fenomeni potrebbero raggiungere anche una certa intensità.