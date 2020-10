Allerta meteo della Protezione civile: sulle Marche temporali e venti fino a cento orari. Ecco dove e quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La Protezione civile delleha diramato un allertache preannuncia l'arrivo di un'ondata disulla nostra regione.L'allerta è valido per 24 a partire dalla mezzanotte tra oggi, martedì 6 ottobre, e domani. L'allerta è "giallo" (il secondo grado di gravità) per quanto riguarda i temporali su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda il vento sulla costa sono annunciate folate fino al grado di "burrasca" (63-75 km/h), nelle zone collinari fino a "burrasca forte" (76-87 km/h) e in quelle mntane addirittura di "tempesta" (88-102 km/h)