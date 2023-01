ANCONA Due su tre. Nel tris centrato dal bando regionale per l’attivazione di nuovi voli dall’aeroporto Sanzio - e rilanciato in un post entusiasta del 1 dicembre dal governatore Francesco Acquaroli - un asso si è perso per strada. Non comparirà sui tabelloni delle partenze della programmazione estiva la rotta per Santorini che sarebbe dovuta decollare sulle ali di Volotea con tre rotazioni settimanali per tutta la bella stagione. La compagnia low cost non riuscirà ad operare questa tratta - almeno non per il 2023 - mentre ha confermato il volo su Parigi, altra destinazione agganciata con il bando regionale chiuso lo scorso 30 ottobre. Una destinazione tra le più ambite, che per ben due volte il Sanzio aveva visto sfumare all’ultimo minuto.



Le capitali



Già nell’aprile 2021, la compagnia aerea Transavia aveva messo sul piatto - in un precedente bando fatto sempre dalla Regione - il collegamento con la capitale francese, ma anche a causa delle enormi difficoltà che la pandemia ha causato all’intero settore, scomparve dai radar. Nel 2022 è stata la volta di Vueling, ma pure la low cost spagnola all’ultimo si tirò indietro. Ora invece la tratta sta per diventare realtà e, a sancire l’importanza della cosa - è il primo volo diretto per Parigi nella storia del Sanzio - è stata convocata per oggi una conferenza stampa in Regione per svelarne i dettagli. Incontro a cui prenderanno parte il governatore Francesco Acquaroli, l’amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna, e la country manager per l’Italia e l’Europa sud-est di Volotea Valeria Rebasti. Il volo per Parigi è in partenza dal 27 maggio con rotta sull’aeroporto Charles De Gaulle il martedì ed il venerdì. Ed il collegamento dovrebbe essere garantito fino a tutto il 2024. L’altra rotta agganciata con il bando regionale chiuso il 30 ottobre e confermata per la programmazione estiva del Sanzio è quella verso Londra Gatwick, operata da EasyJet e in partenza dal 3 luglio.



Il raddoppio



Un raddoppio in questo caso, perché la capitale inglese è già raggiungibile sulle ali di Ryanair, che vola tutti i giorni su Stansted tranne il mercoledì ed il venerdì. Con EasyJet, invece, le rotazioni saranno ogni lunedì e venerdì fino al 28 ottobre. «La presenza di EasyJet ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell’offerta per i passeggeri italiani - osserva l’ad di Ancona International Airport D’Orsogna - sempre più connessi con le principali destinazioni europee grazie al network del vettore aerea. Ed è un’opportunità per far conoscere ai passeggeri in arrivo la nostra bellissima regione, meta da sempre apprezzata dai turisti anglosassoni». Un appeal confermato da Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia: «Siamo davvero entusiasti di confermare il nostro impegno all’aeroporto Sanzio di Ancona. Le Marche sono una destinazione da sogno per i nostri clienti inglesi, ma con questo volo contiamo anche di accompagnare tantissimi passeggeri marchigiani a visitare Londra e il Regno Unito».



Le mete domestiche



Ma dalla prossima estate, il bouquet di mete raggiungibili dal Sanzio si amplierà di tre destinazioni: Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli. I famosi voli di continuità territoriale attesi da oltre un anno e per i quali è arrivato l’ok della Commissione europea lo scorso dicembre. Venerdì dovrebbe chiudersi il passaggio tecnico in Conferenza dei servizi, con la definizione dei dettagli delle rotte (che dovrebbero essere bigiornaliere nel caso di Roma e Milano, una al giorno nel caso di Napoli); poi toccherà ad Enac fare il bando per individuare la compagnia aerea che le opererà. Una partita che vale per la regione l’uscita dall’isolamento infrastrutturale grazie a collegamento diretti - e a prezzi calmierati (circa 50 euro) - con i principali hub nazionali. Si prepara ad essere un’estate molto ricca quella del Sanzio.