ANCONA Un tris calato per l’aeroporto. Due capitali europee di tutto rispetto e una meta estiva tra le più gettonate. È questo il bottino che porta a casa il bando della Regione per l’avviamento di nuove rotte di collegamento da e per il Sanzio. Ieri la commissione valutatrice ha esaminato le offerte arrivate alla scadenza dei termini il 30 ottobre: si tratta di Londra Gatwick, messa sul piatto da EasyJet, e Parigi Orly e l’isola greca Santorini proposte da Volotea. Nel caso della capitale inglese, il volo è previsto su due giorni la settimana per 31 settimane, per una durata di tre anni. Quanto a Parigi, parliamo di tre frequenze settimanali per nove mesi il primo anno e per 12 mesi il secondo anno. Ultima, ma non in ordine di importanza, Santorini sarà raggiungibile tre volte la settimana per la summer season, con collegamenti garantiti per due anni.



La stagione

Se tutto va secondo i piani, le tre destinazioni dovrebbero essere raggiungibili con l’inizio della programmazione estiva dell’aeroporto. Nello specifico, Gatwick da maggio, Santorini per l’estate, mentre per Orly si è ancora in attesa dello slot. Ma finché i voli non saranno in pista, il condizionale resta d’obbligo. Proprio i collegamenti per Parigi ed un’isola greca (allora non meglio specificata) erano già stati proposti in un precedente bando regionale, ma poi non erano stati attivati perché le compagnie aeree avevano deciso di sfilarsi all’ultimo minuto. Va detto che non si trattava di EasyJet e Volotea, low cost ben note al Sanzio. La prima ha già operato la rotta che ora ripropone, oltre a quella per Berlino nel 2019. La seconda, invece, collega tutto l’anno Ancona con Catania e Palermo e, l’estate, anche con Cagliari e Oblia. Dunque i precedenti fanno ben sperare. In ogni caso, la buona notizia è che, questa volta, il bando non sia andato deserto.

La commissione

La commissione valutatrice ha esaminato le offerte per stabilirne la congruenza con i requisiti richiesti dalla gara per l’assegnazione di aiuti alle compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte. Palazzo Raffaello ha messo sul piatto 6,4 milioni di euro nel triennio 2022/2024 e l’aiuto avviene «tramite un finanziamento diretto al vettore che avrà presentato, per ciascuna rotta, la proposta tecnico economica più vantaggiosa - si legge nel bando - in termini di servizi offerti e numero dei passeggeri potenzialmente interessati, che permettono lo sviluppo del traffico aereo da e per le Marche». Per ogni rotta che verrà attivata devono essere garantite almeno una frequenza settimanale ed una durata di non meno di otto settimane. I mercati di riferimento definiti dal bando per le nuove destinazioni hanno riguardato mete europee - con particolare interesse per le capitali - e collegamenti nazionali diversi da Roma, Milano e Napoli, hub che il Sanzio cerca di agganciare con i voli di continuità territoriale. Altra partita campale.

La programmazione

Alla fine è stato il mercato estero a risultare più vantaggioso ed ora lo scalo spera di poter ampliare un bouquet di voli troppo scarno, soprattutto ora che è iniziata la programmazione invernale. Al momento, sui tabelloni degli arrivi e delle partenze del Sanzio sono segnalate appena sette destinazioni: Monaco sulle ali di Lufthansa, Londra Stansted e Bruxelles Charleroi raggiungibili con Ryanair, Catania e Palermo con Volotea, e Tirana con WizzAir (capitale albanese collegata anche con i voli Albawings). Un pacchetto decisamente scarno per uno scalo regionale, che ora spera in queste nuove rotte per tornare in pista.