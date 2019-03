Vende il Rolex, truffato con l’assegno bluff Il malvivente lo sbeffeggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - I carabinieri della stazione di Treia hanno denunciato un campano di 34 anni, noto alle cronache, per truffa, uso di atto falso e sostituzione di persona. Vittima del raggiro un treiese che ha messo in vendita un prezioso orologio Rolex, del valore di svariate decine di migliaia di euro, tramite un sito internet.Disperato, non sapendo cosa fare poiché non riusciva più a contattare l’acquirente dopo avere venduto l'orologio, ha realizzato di essere stato truffato con un assegno bluff e si è rivolto ai carabinieri, ai quali ha segnalato anche di aver ricevuto pochi giorni dopo, una telefonata da parte di uno sconosciuto, con accento campano, che lo derideva per essere stato truffato.