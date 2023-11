Addio ad Angelo Mancini, a Treia rilanciò lo sport del tamburello: aveva 86 anni

TREIA - Treia e il mondo del tamburello piangono Angelo Mancini, venuto a mancare all’età di 86 anni. Ultimo dei cinque fratelli della nota famiglia di restauratori e antiquari, Mancini ha prestato per lungo tempo servizio da tassista.

Addio ad Angelo Mancini, rilanciò lo sport del tamburello

Nei primi anni Settanta, da giocatore e dirigente fu con altri artefice della ripartenza in città dello sport del tamburello, attività che ancora oggi viene praticata con successo a Treia e in cui ricoprì per anni il ruolo importante di arbitro (si ricorda una sua nomina a “fischietto d’oro” dalla federazione) e di designatore arbitrale. Mancini fu impegnato come arbitro anche nell’ambito del Gioco del Pallone col Bracciale. Le esequie verranno celebrate domani, alle ore 10, nella chiesa di San Filippo a Treia.