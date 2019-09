Runner travolta operata due volte: la ragazza 19enne lotta per la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Sono gravissime le condizioni della diciannovenne di Tolentino,. La giovane, S.P. le sue iniziali, è ricoverata dall’altro giorno nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove era stata trasferita con l’eliambulanza subito dopo l’incidente con il furgone. La prognosi è riservata. La giovane ha riportato un grave trauma cranico ed è già stata operata due volte.Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. L’incidente era avvenuto intorno alle 18 dell’altro ieri pomeriggio in contrada Ributino, poco fuori dal centro abitato di Tolentino. La diciannovenne stava correndo, a destra della carreggiata, ed era diretta verso il Ponte del Diavolo, quando è stato urtata da un furgone Ducato condotto da un tolentinate di 49 anni, S.R. le sue iniziali. Il mezzo ha travolto la giovane da dietro. In seguito all’impatto con l’autocarro, la ragazza è finita in una scarpata che costeggia la carreggiata. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Le condizioni della giovane sono subito apparse gravi, tanto che gli operatori del 118, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno allertato l’elisoccorso.