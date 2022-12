TOLENTINO - «Dovrebbero iniziare a settembre o ottobre i lavori per la demolizione e la ricostruzione dell’ospedale di Tolentino, danneggiato in parte dal sisma del 2016». È quanto fa sapere l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. Il 2023 sarà dunque l’anno dell’avvio del cantiere del Santissimo Salvatore, lavori tanto attesi dai tolentinati, ma anche da coloro che vivono nei paesi limitrofi.



APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Sos inquinamento, verifiche in 24 aree. Istruttorie della Provincia anche per l’ex galoppatoio di Macerata

«È stato approvato – spiega Saltamartini - il progetto esecutivo di oltre 22 milioni di euro. A seguito però dell’aumento dei prezzi il costo dell’intervento è lievitato, arrivando a 29 milioni. Sono stati consegnati tutti gli elaborati del progetto all’Ufficio speciale per la ricostruzione per l’autorizzazione della nuova spesa. Una volta avuta quest’ultima, partirà la gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori e quindi per l’esecuzione dell’intervento. A quel punto verranno avviate le opere partendo con la demolizione e poi la ricostruzione. L’ospedale di Tolentino, che è di comunità, ha un punto di primo intervento, quindi di assistenza, che presuppone un livello più alto tra l’ospedale di comunità e reparti per acuti. Tolentino è una città molto importante, vogliamo farlo funzionare per i servizi che ci sono, la dialisi, i reparti ambulatoriali; con la casa della salute vogliamo inserire i medici di base. Stiamo redigendo il piano sanitario e nella mia visione Tolentino ha un posto importante nella scena dei servizi sanitari della nostra regione». Il nuovo ospedale avrà una superficie di circa 8.500 metri quadrati, al piano interrato saranno realizzati i parcheggi, mentre al primo si troveranno i servizi ambulatoriali, vi saranno tutte le attività distrettuali e polispecialistiche, le strutture radiologiche, le attività di dialisi con 16 posti letto “tecnici”, capaci di dializzare 32 pazienti al giorno e verranno realizzati degli spazi a “pressione negativa” che in caso di necessità potranno essere utilizzati ad esempio per le pandemie o per le criticità infettivologiche. Saranno riportate la continuità assistenziale, il punto di primo intervento per una emergenza territoriale, saranno realizzati 40 posti letto per cure intermedie per la lungo degenza, per pazienti acuti e anche del pronto soccorso. Sarà un ospedale moderno, capace di rispondere alle esigenze e ai bisogni dei pazienti di Tolentino e del territorio di riferimento con un alto livello assistenziale.