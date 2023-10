TOLENTINO Sgomento in città per la scomparsa dell’82enne don Vittorio Serafini, anima per ben 32 anni della parrocchia di San Francesco. Il sacerdote è morto per una malattia alla Casa del clero di Macerata, dove si era trasferito dopo il sisma. È stato professore di Religione nei licei di Tolentino. Ha accompagnato tanti giovani nel loro percorso di fede. Il giorno di Pasqua del 2016 festeggiò i suoi 50 anni di sacerdozio.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME «Aiuto, c'è una persona nel fiume», attimi di panico a Senigallia: donna salvata in extremis

La ricorrenza fu celebrata dal religioso nella messa delle 12 nella chiesa di Santa Maria della Tempesta, che concelebrò con l’allora priore di San Nicola padre Massimo Giustozzo. All’evento parteciparono parenti ed amici del festeggiato. Al termine della funzione fu donato a don Vittorio Serafini un pregiato leggio in legno. «È stata una bellissima festa – disse – piena di commozione e soddisfazione, una Pasqua trascorsa con amici con i quali sono cresciuto. Ogni istante vissuto è stato grande e ci si è sempre più resi conto che la vita ha un valore immenso».



Nel mese di settembre del 2016 don Vittorio Serafini lasciò la parrocchia di San Francesco per dedicarsi alla chiesa di Santa Maria della Tempesta di cui diventò rettore, ma poi con il sisma venne chiusa. Per il saluto al religioso fu organizzata una festa dai parrocchiani. Tutti lo ricordano anche per aver pagato, quando era parroco di San Francesco, con i soldi delle offerte, delle multe (per divieto di sosta) dei genitori che accompagnavano i figli a catechismo.

Don Vittorio Serafini lascia il fratello Renato, la cognata Mariella, i nipoti Andrea, Elidia, Gabriele, Antonella, Giuliano, Micaela, Giorgio e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di San Nicola. Dopo la funzione funebre partirà il corteo per raggiungere il cimitero di Macerata dove il sacerdote verrà tumulato.