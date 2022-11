Giuseppe Ranzuglia non ce l'ha fatta: morto all'ospedale dopo l'incidente lo storico tifoso del Tolentino

TOLENTINO – Sgomento in città per la scomparsa dello storico tifoso cremisi, Giuseppe Ranzuglia. Il novantacinquenne di Tolentino, ex muratore, non ce l'ha fatta. Erano troppo gravi le fratture riportare in seguito all'incidente che lo ha coinvolto. L'anziano, che è stato travolto da una vettura mentre stava attraversando la strada, è spirato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona dove era stato trasportato in eliambulanza. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Giuseppe Ranzuglia, oltre a dedicarsi alla famiglia e al lavoro, era un grandissimo tifoso del Tolentino. Seguiva la sua squadra del cuore andando tutte le domeniche allo stadio di Tolentino, come qualche giorno fa, mentre in precedenza andava anche in trasferta. E lo accompagnava sempre la moglie, scomparsa qualche anno fa. «Era sempre presente allo stadio - ricorda Marco Romagnoli, presente dell'Unione sportiva Tolentino 1919 - ci mancherai tanto».