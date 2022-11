Schianto in moto contro un'auto: centauro sbalzato di 7 metri, è gravissimo

PAVIA DI UDINE - Versa in gravissime condizioni un uomo di poco meno di 50 anni che questa mattina, intorno alle 8:30, a Percoto di Pavia di Udine, all'intersezione tra via Luigi Sturzo e via San Mauro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, è andato a impattare contro una vettura che è finita contro un muretto di delimitazione di un'abitazione. Il centauro è stato sbalzato per circa sette metri, rovinando al suolo e riportando un grave trauma al capo.

Immediata la chiamata di aiuto e l'invio delle ambulanze Sores. L'uomo era incosciente. Stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Illesi conducente e occupanti della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.