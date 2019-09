Tolentino in lutto per Carlo Ferranti: ​si è spento l'ex assessore socialista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Lutto in città per la scomparsa di Carlo Ferranti, ex assessore e consigliere comunale. Ferranti aveva 75 anni ed è deceduto l’altra sera verso le 21.45 all’Hospice dell’ospedale di San Severino Marche per una malattia contro la quale combatteva da tempo, ma che non è riuscito a sconfiggere.Carlo Ferranti, aveva lavorato alla Conceria del Chienti di Tolentino, si era impegnato per la comunità tanto da essere eletto consigliere comunale negli anni Ottanta in vari mandati e aver ricoperto incarichi di giunta. Infatti è stato assessore all’urbanistica con il sindaco Nicola Comi negli anni ‘80 e ‘85, ai lavori pubblici con primo cittadino Enrico Paolucci dall’85 al all’89 ed infine dello sport con Francesco Massi, ‘90 al ‘92 sempre nelle fila del Partito socialista italiano. Il suo impegno è stato profuso anche in enti sovracomunali: infatti è stato anche consigliere dell’ex Comunità montana per un mandato. Carlo Ferranti aveva una grande passione per lo sport, era stato dirigente dell’Unione sportiva Tolentino e della Juventus Carlo Ferranti lascia la moglie Bruna Pesallaccia, il figlio Massimo e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa dello Spirito Santo.