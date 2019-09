Si è spento il dottor Moretti ​primario di cardiologia e pioniere dell'emodinamica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Si è spento a 65 anni il primario di cardiologia dell’ospedale Mazzoni, nonche capo dipartimento dell’emergenza, Luciano Moretti. Da alcuni anni combatteva una battaglia contro una malattia che sembrava avesse debellato tanto da tornare sul posto di lavoro con ancora maggiore impegno professionale ma una ricaduta avvenuta pochi mesi, purtroppo, si è rivelata fatale.Fu l’ex direttore generale dell’Asl 13, l’ingegnere Mario Maresca, a intuire in quel giovane cardiologo che si era formato all’estero, prevalentemente in Scozia, la figura ideale per il rilancio della cardiologia ad Ascoli. E fu proprio sotto il primariato di Luciano Moretti che Ascoli finalmente conquistò l’emodinamica, un servizio innovativo che ha permesso di salvare centinaia di vite umane. Non a caso nel 2007 la Heart Care Foundation ha conferito alla divisione di cardiologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno un attestato di merito per il livello di eccellenza raggiunto nella conduzione della ricerca scientifica integrata nella pratica clinica quotidiana attribuendo un punteggio di 9.8/10.Il cardiologo Luciano Moretti lascia la moglie docente e tre figli. I funerali saranno celebrati domani alle ore 11 nella cattedrale basilica del duomo. Per il direttore generale dell’Area vasta, Cesare Milani, amico personale, non sarà facile rimpiazzare un primario così carismatico e capace.