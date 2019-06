Festini a base di droga e devastazione in una casa inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Ignoti hanno devastato un’abitazione inagibile per il sisma e l’hanno usata per drogarsi. La casa si trova in via Montecavallo, nel centro storico di Tolentino, nella zona più vecchia della città. Amara è stata la sorpresa per la proprietaria quando ha scoperto cos’è avvenuto nella sua casa. Ad avvertirla è stata un’amica della donna, che nel primo pomeriggio di ieri è passata lungo Montecavallo e ha notato la porta aperta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.