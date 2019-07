Si arrampicano sulle cole della casa inagibile: caccia agli sciacalli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Su segnalazione di una solerte cittadina, in via Benedetto Silvio, i vigili urbani di Tolentino sono intervenuti per verificare l’accesso di alcune persone all’interno di una casa attualmente disabitata perché interessata da una ristrutturazione. Infatti sono state viste alcune figure arrampicarsi sulle gronde che purtroppo non sono state rintracciate. Nel frattempo da un edifico in piazza Madama la Polizia Locale è intervenuta congiuntamente ai Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza un edifico da cui si è staccato una parte del cornicione e che è caduto rovinosamente colpendo una Seat Leon parcheggiata nelle vicinanze