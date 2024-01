Incendio a Marotta: fiamme in cucina, muore il cane di casa. Abitazione inagibile

MONDOLFO I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.30 circa a Mondolfo, nella frazione Marotta, per l’incendio di un appartamento lungo via Litoranea posto al primo di un edificio di due piani. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno interessato la cucina andata completamente distrutta.

Appartamento non fruibile

Al termine dello spegnimento all'interno dell' appartamento si rinveniva il cane di famiglia deceduto. Non ci sono state persone coinvolte. L’appartamento è stato dichiarato non fruibile. Sul posto squadra del distaccamento di Fano con due autobotti e personale dalla sede centrale di Pesaro con autobotte e autoscala. Presenti 118 e Carabinieri di Marotta.