Crepe nell'abitazione dopo il terremoto, evacuata una coppia ad Orciano

TERRE ROVERESCHE - Gli effetti del terremoto si sono fatti sentire anche a Terre Roveresche, dove si è appena conclusa l'evacuazione di una abitazione in via Rialdone a Orciano. I vigili del fuoco di Fano, chiamati dalla coppia che risiede nell'abitazione per un sopralluogo, hanno individuato crepe importanti nelle pareti della casa e ne hanno dichiarato al momento l'inagibilità. Per questo moglie e marito hanno dovuto abbandonare la loro abitazione trovando però ospitalità da alcuni parenti.