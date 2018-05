Ciclista cade, è grave Trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Cade in contrada Le Grazie a Tolentino, è grave un ciclista. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 12.30 in via Mattarella. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia municipale di Tolentino.