Tolentino, lite tra vicini finisce nel sangue: uno sfodera il coltello, il rivale si ferisce per disarmarlo

TOLENTINO - La lite, per futili motivi, tra vicini di casa finisce nel sangue: uno sfodera il coltello, il rivale si ferisce per disarmarlo ed i Carabinieri di Tolentino denunciano il primo per lesioni aggrvate.

È successo in un condominio dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato di coltello che aveva aggredito un vicino di casa. All’arrivo dei militari è emerso che i due vicini avevano discusso animatamente per motivi banali e che, improvvisamente, uno dei due, un italiano ultrasessantenne, si era recato sul pianerottolo dell’altro, si era fatto aprire la porta e gli aveva puntato contro un coltello da cucina.

Questi, quarantottenne di origini straniere, immediatamente disarmava il vicino togliendogli di mano l’arma; i carabinieri arrivati sul posto hanno sequestrato il coltello e ricostruito l’accaduto mediante fonti testimoniali.

Al termine degli accertamenti hanno denunciato l’uomo alla Procura della repubblica di Macerata per lesioni aggravate, avendo causato al vicino ferite da taglio agli arti superiori con prognosi di dieci giorni.