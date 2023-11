San Severino, pretende i farmaci per una parente e semina il panico in ospedale con una stampella: 60enne denunciato

SAN SEVERINO - Pretende i faramaci per una parente ricoverata e semina lo scompiglio all'ospedale, brandendo una stampella: i Carabinieri di San Severino Marche hanno denunciato un sessantenne residente in zona per i reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e per interruzione di servizio.

La settimana scorsa l’uomo aveva telefonato presso l’ospedale di San Severino proferendo minacce gravi nei confronti dei sanitari che, a suo dire, avrebbero dovuto somministrare dei farmaci ad una parente ricoverata. Si è poi recato sul posto dove, per più di un’ora ha continuato a inveire verso medici e infermieri, brandendo una stampella e colpendo uno dei sanitari ad una mano. Le urla protrattesi a lungo hanno di fatto turbato il regolare andamento delle attività all’interno del reparto. I carabinieri di San Severino Marche, giunti sul posto a seguito di chiamata al 112 hanno ricostruito l’accaduto e hanno deferito l’uomo alla Procura della Repubblica di Macerata.