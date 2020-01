Spunta un accampamento preistorico nell’area del futuro campus scolastico

TOLENTINO - Dagli scavi archeologici preventivi effettuati nell’area dove sorgerà il futuro campus scolastico dell’Istituto Filelfo in contrada Pace affiora un accampamento preistorico risalente a circa 11mila anni fa. L’insediamento è stato definito dalla Soprintendenza «tra i più importanti e significativi della preistoria non solo italiana, ma europea».

«Il lavoro, condotto in sinergia tra Soprintendenza, Provincia e Comune - spiega la prima - si inserisce all’interno delle operazioni preliminari svolte per la realizzazione del polo scolastico e pertanto non ritarda minimamente la normale prosecuzione del cantiere».

L’epoca dell’insediamento, l’antico Mesolitico, «rappresenta un momento particolarmente significativo della nostra storia più antica in quanto si caratterizza per il definitivo adattamento degli ultimi gruppi di cacciatori-raccoglitori alle condizioni ambientali al termine dell’ultima glaciazione».

«Il sito è stato perfettamente conservato dai fanghi alluvionali deposti dal Chienti - spiega la Soprintendenza - ed è il primo sito mesolitico scavato in maniera estensiva nelle Marche». © RIPRODUZIONE RISERVATA